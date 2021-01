Spełnij noworoczne postanowienie: oszczędzaj więcej wody!

Zakręcanie wody w trakcie mycia zębów, kilkuminutowy, ekonomiczny prysznic zamiast kąpieli w wannie, rezygnacja z mycia naczyń pod bieżącą wodą czy zbieranie i wykorzystywanie deszczówki do podlewania ogrodu – to tylko niektóre dobre nawyki, których powinniśmy nabrać, jeśli chcemy ograniczyć zużycie wody w naszym domu.

Mała zmiana, wielki efekt

Oprócz zmiany codziennych zwyczajów, warto też zrobić przegląd kuchennych i łazienkowych urządzeń, a w razie potrzeby wymienić kilka z nich na nowe, zużywające mniej wody. Zacznijmy od sprawdzenia kranów i spłuczek w toalecie. Specjaliści wyliczyli, że przez zużytą uszczelkę w ciągu roku z kranu może „wykapać” nawet 5 tysięcy litrów wody (przy założeniu, że ścieka ona z częstotliwością jednej kropli na sekundę)! Natomiast nieszczelna spłuczka w toalecie, której efektem jest strużka wody o grubości jednego milimetra, to strata blisko 800 litrów rocznie.

W oszczędzaniu wody w łazience z pomocą przychodzi marka Geberit, która od początku swojej działalności troszczy się o zasoby planety. Spłuczki podtynkowe, które znajdziemy w ofercie tego szwajcarskiego producenta, standardowo przystosowane są do spłukiwania w systemie 6/3 litra. Można je jednak w prosty sposób – poprzez regulację zaworu spustowego – dostosować do spłukiwania w systemie zredukowanym 4,5/3 litra, a nawet 4/2 litra (pod warunkiem, że miska ustępowa przystosowana jest do takiego oszczędnego spłukiwania). Badania przeprowadzone według systemu certyfikacji BREAM dla budynków ekologicznych pokazują, że już spłukiwanie toalety w systemie 6/3 litra (zamiast 6 litrów) to oszczędność na poziomie 38%. Jeśli natomiast zdecydujemy na się na ultra-oszczędny system 4/2 litra możemy zaoszczędzić dodatkowe 33%, w porównaniu do standardowego spłukiwania 6/3 litra!

Oszczędna spłuczka - DIY

A co jeśli chcemy oszczędzać wodę, a w łazience mamy tradycyjną toaletę z natynkową, ceramiczną spłuczką? Czy jesteśmy skazani na kosztowny remont? Na szczęście nie – i tutaj znów z pomocą przychodzi Geberit. Choć marka ta powszechnie kojarzy się ze spłuczkami podtynkowymi, w jej ofercie – a także w ofercie marki Koło – znajdziemy również tradycyjne ceramiczne spłuczki, wyposażone w nowoczesne zawory spustowe z możliwością regulacji ilości spłukiwanej wody. Co więcej, Geberit jest też producentem uniwersalnych zaworów spustowych i napełniających, które mogą być montowane w spłuczkach natynkowych innych marek. Wyposażając posiadaną dotychczas spłuczkę w taki zestaw zaworów możemy zredukować ilość wody wykorzystywanej do spłukania toalety z poziomu 9/4,5 litra do 6/3 litra.

Zobacz, jak zamontować zawór spustowy i napełniający Geberit w spłuczce ceramicznej: https://youtu.be/hCU0x5rBiPs

Jak widać, nawet stara spłuczka może oszczędzać wodę przez długie lata. Skąd ta pewność? Dodatkową zaletą zaworów i spłuczek Geberit, na którą warto zwrócić uwagę, są wysokiej jakości, solidne silikonowe uszczelki. Eliminują one nieszczelności systemu i chronią przed niekontrolowanym wyciekiem wody. Uszczelki stosowane w produktach Geberit mogą pracować nawet 20 lat, zachowując swoje właściwości – przez cały ten czas skutecznie dbają o to, by nie zmarnowała się nawet kropla.

Nowoczesne technologie są eko!

Ci, którzy są w trakcie budowy lub remontu domu czy mieszkania mogą pójść znacznie dalej. Na początek warto zdecydować się na miskę wc przystosowaną do oszczędnego spłukiwania. W ofercie marek Geberit oraz Koło znaleźć można toalety typu Rimfree®, umożliwiające dokładne spłukiwanie w systemie 2/4 litrów. Technologia Rimfree®, zastosowana w miskach wc z serii Geberit Acanto, Geberit ONE, Koło Nova Pro Premium czy Koło Modo, pozwala też zapomnieć o używaniu silnych detergentów do czyszczenia toalety, co także przyczynia się do zmniejszenia zużycia wody.

A może zamiast tradycyjnej miski wc zamontować w łazience toaletę myjącą Geberit AquaClean, która łączy funkcje toalety i bidetu? To najprostszy i bardzo wygodny sposób na utrzymanie higieny intymnej. Unikalna technologia natrysku WhirlSpray, zapewnia przyjemne i dokładne mycie przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia wody, dzięki napowietrzeniu strumienia. Przy okazji można swobodnie zrezygnować z innych produktów higienicznych np. nawilżonych chusteczek, które niekorzystnie wpływają na środowisko.

W obecnych czasach, wszyscy, którzy chcą być eko, powinni nabrać dobrych nawyków i postawić na nowoczesne technologie. Marnotrawienie wody, spowodowane naszą niedbałością lub nieświadomością istnienia produktów, które pomagają oszczędzać jej cenne zasoby i ograniczać zużycie chemicznych detergentów to kwestia, wobec której nikt nie powinien pozostawać obojętny. Warto dotrzymać noworocznego postanowienia i już od dziś oszczędzać wodę, bo jak widać nawet niewielkie zmiany, takie jak wymiana zaworów w spłuczce toaletowej czy uszczelki i perlatora w kranie, mogą przynieść znaczące korzyści naszej planecie.

Grupa Geberit to europejski lider w produkcji zaawansowanej technologii sanitarnej. Od momentu jej powstania w roku 1874 jest pionierem w tym sektorze, nieprzerwanie ustanawiając nowe trendy swoimi wszechstronnymi rozwiązaniami. Geberit posiada swoje przedstawicielstwa w blisko 50 krajach w Europie i na świecie, skupia w swoich zasobach 30 zakładów produkcyjnych. Największe zakłady znajdują się w Szwajcarii, Niemczech i Austrii. Siedziba główna znajduje się w Rapperswil-Jona w Szwajcarii, a sama firma jest notowana na Szwajcarskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurychu od 1999 r. Grupa Geberit wygenerowała sprzedaż w wysokości 2,9 mld franków szwajcarskich w 2017 roku zatrudniając około 12.000 pracowników. Zakres produktów obejmuje linię systemów sanitarnych (systemy instalacyjne, spłuczki, baterie umywalkowe, systemy spłukiwania, syfony, toalety myjące), wyposażenie łazienek (ceramikę sanitarną, meble łazienkowe, kabiny i wanny) oraz systemy rurowe (systemy wodociągowe i systemy kanalizacyjne).