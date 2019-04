Bądź eko! Technologia przyjazna środowisku

Proekologiczne postawy i zachowania zaczynają się kształtować w rodzinie, w domu, w szkole. To, czego nauczymy się w naszym mikrośrodowisku przyniesie efekty w skali makro. Wspólnie możemy zrobić wiele. Dla siebie i przyszłych pokoleń.

Pożegnaj plastik

Od 2021 r. plastikowe jednorazówki będą zakazane w państwach Unii Europejskiej – tak postanowiła niedawno Komisja Ochrony Środowiska przy Parlamencie Europejskim. Z rynku znikną sztućce, talerzyki, słomki i patyczki higieniczne. My możemy pożegnać się z nimi już teraz. I tak się dzieje. Coraz więcej osób zamienia plastikowe opakowania, które nie ulegają rozkładowi na te bardziej przyjazne dla środowiska. Zakupy nosimy w płóciennych torbach biodegradowalnych, rezygnujemy z plastikowych słomek i lunchboxów. Warto jednak wiedzieć, że plastik kryje się czasem w zaskakujących produktach. Na przykład w… torebkach do herbaty, które na domiar złego nie ulegają rozkładowi. Lepiej więc wybrać herbatę liściastą w dzbanku – jest smaczniejsza i zdrowsza, a przy okazji – nie zagraża środowisku. Plastik znajduje się też w filtrach papierosowych – jeden niedopałek może zanieczyścić nawet do 1000 litrów wody, a wyrzucony na jezdnię rozkłada się przez 12 lat!

Segreguj śmieci

Kolejną ważną kwestią jest segregowanie śmieci w domu i wyrzucanie ich do odpowiednio oznakowanych pojemników - osobno plastik, szkło, papier i pozostałe odpady. Nie wyrzucamy do śmieci zużytych żarówek, sprzętu elektronicznego i baterii oraz leków – najlepiej oddawać je do punktów i sklepów, które prowadzą zbiórkę. Aby ułatwić sobie segregację odpadów, warto zainwestować w dedykowane pojemniki. Doskonale sprawdzają się systemy segregacji odpadów. Dzięki nim z łatwością poradzimy sobie z tym zadaniem, a przy okazji pozwolą utrzymać w szafce pod zlewozmywakiem. Systemy segregacji o różnych rozmiarach i przeznaczeniu oferuje między innymi firma Blanco, której produkty, sposób ich wytwarzania oraz opakowania są przyjazne środowisku. Mamy do wyboru selektory do szafek z wysuwanymi lub odchylanymi drzwiczkami. Sortowniki i szuflady organizacyjne można bez problemów zamontować w zabudowie. Co więcej, są one dostępne z kompatybilnym zlewozmywakiem. Na przykład model Blanco Collectis 6 S ma centralnie umieszczoną komorę ze specjalnym wkładem na odpadki. Obieramy i kroimy produkty na desce, następnie jednym ruchem ręki przesuwamy resztki do pojemnika będącego elementem systemu sortującego Select lub Flexon II.

Nie marnuj wody

ONZ w 2010 r. przyjęła rezolucję, w której prawo do czystej wody oraz sanitariatów uznano za jedno z podstawowych praw człowieka. Mimo to prawie 900 mln ludzi nie ma dostępu do bezpiecznych źródeł, a sytuacja ma się pogarszać - w 2025 r. brak wody dosięgnie aż 1,8 mld osób. Jak zapobiec takiemu obrotowi wydarzeń? Wystarczy wcielić w życie kilka prostych nawyków: wybierać prysznic, zamiast wanny, myć naczynia w zmywarce, a nie ręcznie. Sięgać po energooszczędne oraz pobierające jak najmniejszą ilość wody urządzenia, zadbać o szczelność kranów. Jeśli na elementach baterii pojawi się osad z kamienia, to znak, że uszczelkę trzeba wymienić, zanim zacznie przeciekać. W przeciwnym razie w ciągu dziesięciu sekund z kranu spadnie sześć kropel wody, na dobę da nam to 12 litrów strat, a na przestrzeni roku - aż 4 tysiące litrów! Z myślą o oszczędzaniu wody powstała bateria Solenta-S Senso firmy Blanco. Urządzenie jest obsługiwane bezdotykowo, wystarczy ruch dłonią, by popłynęła woda. Na uwagę zasługuje również bateria Evol-S Volume – model z filtrem (który pozwoli nam zrezygnować z kupowania butelek wody w plastikowych opakowaniach) oraz z możliwością automatycznego dozowania wody, dzięki czemu nie zmarnujemy żadnej cennej kropli.

