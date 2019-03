Klimatyczny hotel Kopieniec z panoramą na Tatry

Wiosenna regeneracja

Wypoczynek w Tatrach to dobry pomysł o każdej porze roku, ale wiosną piękno naszych gór widać szczególnie. Bujna przyroda budzi się do życia po długiej zimie i czuć to na każdym kroku. Moment, na który czekają miłośnicy górskich wędrówek; łąki kwitnących krokusów, topniejący śnieg, promienie wiosennego słońca i możliwość wypoczynku z dala od hałasu miasta czy smogu sprawiają, że warto się tu wybrać choćby na kilka dni.

Świadomi turyści decydują się na wypoczynek w Murzasichle, by uniknąć tłumów, „złapać” kontakt z górami i chłonąc pobliski krajobraz. Zimą – dzięki niedalekiemu położeniu od tras narciarskich w Zakopanem czy Białce Tatrzańskiej – pobyt w Hotelu Kopieniec wybierają amatorzy białego szaleństwa. Latem do wypoczynku w jednym z najlepszych hoteli butikowych w polskich górach inspiruje łatwy dostęp do najpiękniejszych szlaków turystycznych i rowerowych.

Stylowa wersja tradycji

Pokoje i apartamenty hotelu stanowią połączenie minimalistycznego luksusu z elementami nowoczesnej góralszczyzny. Wybór inwestorów padł na Izabelę Fluder-Wiąk, doświadczoną architektkę z FØB!a design, mającą za sobą wiele projektów hoteli i obiektów usługowych. Typowo górskie, regionalne motywy z powodzeniem zaadoptowała do współczesnych potrzeb, unikając przy tym niepotrzebnej dosłowności.

Oświetlenie oraz wykładziny zostały zaprojektowane specjalnie dla tego miejsca. Zaproponowany przez architektkę indywidualny wzór z oferty Newmor Polska został idealnie dopasowany do konkretnego miejsca np. narożnika szklanej łazienki, tak by odbicie w szybie stanowiło pełną rozetę góralską. Podczas projektowania wykładziny przydała się wiedza i doświadczenie Newmor Polska – specjalistów w zakresie ścian i podłóg obiektowych, dostarczających unikalne wzory tapet i wykładzin do najlepszych hoteli w Polsce. Na potrzeby Hotelu Kopieniec powstał unikalny wzór tradycyjnego ludowego ornamentu w uwspółcześnionym wydaniu.

Odnowa w sercu Tatr

Przemyślane wnętrza pokoi sprawiają, że łatwo zregenerować tu siły po górskich wędrówkach i przygotować się w pełni do zdrowotnych zabiegów. Goście, którzy decydują się na pobyt w Hotelu Kopieniec, mają niepowtarzalną możliwość leczenia przez zespół wybitnego byłego fizjoterapeuty polskiej reprezentacji skoczków narciarskich, Rafała Kota, prywatne taty utalentowanego skoczka Macieja Kota!

Bardzo ważnym elementem we wnętrzach są stare fotografie, które wymagały dokładnego retuszu, by można je było powielić na dużych płaszczyznach. Co ciekawe, każda z postaci przedstawionych na fototapetach to członkowie rodziny inwestora. Tworząc wnętrza hotelowe projektantka poznała więc przy okazji mnóstwo ciekawych historii, które możecie usłyszeć podczas pobytu w Kopieńcu, kameralnej i bardzo komfortowej ostoi w sercu polskich Tatr.

