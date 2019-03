Kuchnia czeka na wiosnę

Wiosna kojarzy się przede wszystkim z przyrodą i soczystym odcieniem zieleni. To kolor idealny do kuchni, tym bardziej, że nawiązywanie do natury i ekologii to wciąż modny trend w projektowaniu i wystroju wnętrz. Spróbujmy przy okazji wprowadzić do kuchni żywe rośliny, najlepiej zioła i warzywa w doniczkach, które dodadzą smaku i aromatu przyrządzanym potrawom.

Wybierając wyposażenie kuchni, warto stawiać na najlepsze produkty, które będą nam długo służyć, a także dzięki nowoczesnym technologiom umożliwią oszczędzanie wody, energii oraz ułatwią segregację odpadów.

Poznajcie propozycje firmy Comitor, które spełniają te warunki.

AGD do zabudowy. Urządzenia ułatwiają maksymalne wykorzystanie przestrzeni i stworzenie w pełni funkcjonalnego wnętrza. Wyposażone w wiele funkcji i programów, zapewniają idealną obróbkę termiczną potraw, natomiast ich cicha praca i wysmakowany design gwarantują komfort podczas gotowania i miłą atmosferę w czasie posiłków. Białe fronty, występujące w wersji błyszczącej lub matowej, odbijają światło, co optycznie powiększa przestrzeń.

Marka Küppersbusch, dostępna w ofercie Comitor, reprezentuje najwyższej jakości piekarniki, parowary, kuchnie mikrofalowe, winiarki, płyty grzewcze i ekspresy do kawy. Urządzenia te mają modne miedziane wykończenia, wprowadzające do kuchni subtelną elegancję i ciepłą, przytulną atmosferę.

Okap Mood marki Novy. Jego wnętrze kryje nowoczesne energooszczędne silniki zaś wyciszona obudowa sprawia, że urządzenie nie przeszkadza w rozmowach przy stole. Okap Mood umożliwia regulację oświetlenia, które można dostosować do pory dnia, a energooszczędne taśmy LED przybierają barwę od ciepłej po zimną. Zapachy pochłaniane są przez górne filtry mono-block, dzięki którym do kuchni wraca w pełni czyste powietrze. Za sprawą technologii recyrkulacji gorące powietrze nie jest odprowadzane na zewnątrz, co pozwala zaoszczędzić energię. Po obu stronach okapu znajdują się filtry przeciwtłuszczowe, przechwytujące cząsteczki tłuszczu. Urządzenie wpisuje się w modny trend minimalistyczny, a jego design łatwo wkomponuje się w każde nowoczesne wnętrze.

Zlewozmywak Blanco – Claron XL 60IF. Minimalistyczny design podkreśla charakter kuchni, tworząc estetyczną przestrzeń do zmywania. Krawędź zlewozmywaka niemal wtapia się w blat roboczy. Dzięki sporej głębokości do urządzenia można wstawiać duże naczynia i komfortowo myć większe warzywa i owoce. Projekt zlewozmywaka przewiduje również wyposażenie w dodatkowe akcesoria, np. deskę do krojenia, które sprawią, że gotowanie stanie się łatwiejsze.

Bateria Blanco Culina-S przyciąga uwagę intrygującym designem. Delikatna, stalowa sprężyna umożliwia nieograniczoną swobodę ruchu podczas pracy przy zlewozmywaku, sprawia też, że z łatwością dotrzemy do trudno dostępnych zakamarków i zabrudzeń. Wygodną blokadę wylewki zapewnia precyzyjny uchwyt magnetyczny. Ponadto wylewka wyposażona jest w funkcję regulacji strumienia wody, dzięki czemu bez problemu wymyjemy piach z ziemniaków czy opłuczemy kruchą sałatę, nie łamiąc przy tym jej liści.

