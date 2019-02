Parkiety otwarte na naturę

Drewno jest materiałem wyjątkowym – zaprojektowanym przez naturę i ukształtowanym przez czas. To jeden z tych surowców, którego źródło może pozostać niewyczerpane pod warunkiem, że z szacunkiem zadbamy o jego prawidłowe pozyskiwanie. Las odgrywa niezastąpioną rolę w zachowaniu jakości atmosfery, powietrza oraz regulacji hydrologicznej planety. To dlatego drewno jest materiałem, który tak silnie wpisuje się w projekty wnętrz i domów nastawionych na symbiozę z naturą oraz które cenią jej piękno.

Atelier w samym sercu lasu

Pomysł na kolekcję Atelier od Listone Giordano pochodzi prosto z serca Umbrii. To wynik spotkania włoskich wartości kultury rzemieślniczej oraz najwyższych standardów produkcyjnych firmy. Tradycyjne techniki obróbki drewna w duecie z dzisiejszymi możliwościami technologicznymi tworzą ponadczasowy design, a także odpowiedź na rosnącą potrzebę integracji z środowiskiem oraz życia w zgodzie z naturą.

Otwarcie na naturę

Casa Caucasco to dom architekta José Juana Rivera Río – założyciela JJRR/ARQUITECTURA. Posiadłość usytuowana jest w willowej części Mexico City, a kluczem do projektu stało się najbliższe otoczenie dzielnicy. Bryła budynku wznosi się metr nad poziomem gruntu. Dzięki temu zabiegowi mieszkańcy mogą cieszyć oczy spektakularnym widokiem na rozciągające się na horyzoncie góry oraz usytuowane u podnóża miasto. Część dzienna, zlokalizowana na parterze domu, otwiera się na ogród długim przesuwanym oknem, które jest przejściem między zabudowaną strefą domową, a otaczającą budowlę naturą. Ogród oraz wnętrze domu wypełnia bujna roślinność, co zaciera granicę pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem budynku i sprawia, że betonowo-szklana konstrukcja wyrasta wprost z natury. Brutalistyczna bryła kontrastuje z ciepłym wnętrzem otulonym naturalnym drewnem.

We wnętrzu wykorzystano parkiety Heritage – filigrna z kolekcji Atelier wykonane z certyfikowanego dębu z francuskich lasów Fonatines. Powierzchnia drewna została poddana procesowi szczotkowania, który utrwalił naturalną strukturę surowca. Chodząc po tym parkiecie można nawiązać kontakt z naturalną siłą drewna.

Naturalne środowisko we wnętrzu domu

Parkiety Listone Giordano korespondują ze środowiskiem także po ich zainstalowaniu wewnątrz domu – nie tylko dzięki surowej i organicznej formie, ale także poprzez ekologiczny proces produkcji. Drewno w domu wpływa na utrzymanie dobrej temperatury, podnosi poziom wilgotności powietrza a także hamuje akumulację ładunków elektrostatycznych. Fundamentalne znaczenie ma także wykorzystanie ekologicznych klejów i lakierów, które nie zawierają substancji toksycznych. Każde drzewo wykorzystywane do produkcji desek Listone Giordano ścinane jest w szczytowym okresie wzrostu i zastępowane licznymi nasadzeniami. Młodsze drzewa pochłaniają zanacznie więcej dwutlenku węgla potrzebnego im do wzrostu, a więc mają lepszy wpływ na jakość powietrza niż starsi poprzednicy. Wszystkie podłogi Listone Giordano posiadają szereg certyfikatów potwierdzających ich jakość i dbałość o środowisko dzięki temu ich wpływ na życie domowników nie ogranicza się tylko do pięknego designu, ale także znacząco podnosi komfort życia.

Więcej na www.listonegiordano.com, www.forestile.pl

Forestile to salon ekskluzywnych parkietów drewnianych oraz generalny dystrybutor na rynek polski włoskiej marki Listone Giordano. Forestile to rodzinna firma stworzona przez Joannę i Grzegorza Jezierskich z głębokiej pasji do surowca jakim jest drewno. Zespół Forestile tworzą wysokiej klasy specjaliści, którzy od ponad dwóch dekad oferują klientom najwyższej jakości drewniane podłogi od starannie wyselekcjonowanych producentów parkietów drewnianych i tarasów. Firmę wyróżnia indywidualne i kompleksowe podejście do klienta. Na profesjonalną pomoc Forestile można liczyć już od momentu powstawania koncepcji oraz poszukiwania najlepszych rozwiązań, po przygotowanie projektu i jego montaż. Specjaliści Forestile pozostają do dyspozycji nawet klika lat po zakończeniu realizacji. Salon zajmuje się także profesjonalną konserwacją i czyszczeniem zawsze z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów do pielęgnacji. W warszawskim showroomie Forestile znajduje się szeroka gama produktów, aby umożliwić klientom bezpośredni kontakt z surowcem. Firma odznacza się także pro-ekologicznym podejściem zarówno do zasad produkcji parkietów, jak i materiałów wykorzystywanych do ich montażu oraz pielęgnacji. Doskonała jakość produktów i zaawansowane rozwiązania technologiczne stosowane przez producentów sprawiają, że w salonie Forestile można znaleźć podłogę drewnianą do wszystkich pomieszczeń – począwszy od wnętrz użytkowych, po pokoje mieszkalne, kuchnię, łazienkę oraz taras.