Kuchnia bez ograniczeń

W nowym obliczu

Nowoczesne kuchnie przestają wyglądać jak podobne do siebie masywne monolity. Jednolite powierzchnie wysokiej zabudowy pełnią teraz rolę tła dla wyspy, która zaczyna odgrywać w kompozycji główną rolę. Kuchnie stają się przez to zdecydowanie bardziej przyjazne. Układ, w którym gotujący gospodarze stoją frontem do domowników i gości o wiele bardziej sprzyja rozmowom i integracji. Poza prymatem funkcji i wygody dla projektantów coraz ważniejszy staje się estetyczny potencjał dopracowanego detalu. Wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania kuchnie Poliform Kitchens, czy kultowe już kolekcje SieMatic, które znajdziemy w ofercie Studio Forma 96, to prawdziwy majstersztyk nowoczesnego projektowania. Nie tylko ujmują estetyką formy, ale przy bliższym poznaniu odsłaniają przed nami wyjątkowej klasy detale.

„Kuchnie z segmentu premium, o które pytają nasi klienci, skupiają na sobie uwagę wyrafinowanym wzornictwem. Wprowadzamy do nich jak najwięcej elementów naturalnych, bez zbędnych udziwnień. Niezależnie od powierzonego nam metrażu, ambicją pozostaje wciąż wykorzystanie każdego centymetra i ukrycie zbędnego wyposażenia; przygotowanie maksymalnie funkcjonalnego wnętrza, do którego inwestor będzie mógł dodać coś od siebie. W ofercie Studio Forma 96 znajdują się bliskie naszemu stylowi propozycje, które dobrze współgrają z dużymi przeszkleniami, otwierającymi dom na naturę. Dobrze jeśli korespondują stylistycznie z wykończeniem tarasu i meblami ogrodowymi” – mówią architekci Aga Kobus i Grzegorz Goworek z pracowni Studio O.

Spójność nastroju

W kuchniach otwartych na salon i ogród kluczowe staje się wizualne zgranie stref o różnym przeznaczeniu. Poza wyspami, zabudowie ściennej często towarzyszą także półwyspy czy bary z hokerami. „Czyste formy oferowanych przez nasz showroom kolekcji Poliform Kitchens, czy SieMatic, staramy się komponować stylistycznie z przestrzenią dzienną i otoczeniem za oknem. Jeśli właścicielom zależy na tymczasowym odseparowaniu strefy kuchennej, praktycznym rozwiązaniem jest możliwość zamknięcia jej za przesuwanymi drzwiami, które znajdziemy np. w ofercie Rimadesio, lub schowaniem stref roboczych za frontami typu pocket doors, czyli takimi, które po otwarciu chowają się w głębokości korpusu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, mamy nieograniczony dostęp do blatu, natomiast w prosty sposób możemy blat i to, co znajduje się na nim zamknąć ” - mówi Joanna Pazik, Manager warszawskiego Studio Forma 96, sieci salonów z wyposażeniem wnętrz, współpracujących z Poliformem i Siematic od ponad 20 lat.

„Przy projektowaniu kuchni otwartych niezmiernie ważne są właściwe proporcje – równowaga pomiędzy szafkami wysokimi a niskimi, odpowiednie dobranie gabarytów mebli, przemyślana gra pionów i poziomów. Łączenie w strefie kuchni, jadalni i salonu różnych form, faktur i kolorów zawsze wymaga ode mnie szczegółowej rozmowy z klientem i ustalenia wspólnego mianownika” – dodaje architekt Anna Koszela.

Innowacje w powietrzu

Szybki rozwój technologii i rozwiązania elektroniczne determinują wygląd i funkcjonalność sprzętu kuchennego. Szlachetnieją meble, a wraz z nimi AGD. Urządzenia bywają teraz tak eleganckie, że mogą same w sobie stanowić o wartości estetycznej kuchni, albo tak minimalistyczne, że pełnią rolę subtelnego, niewidocznego tła zabudowy. Wyposażenie coraz częściej scala się z blatem. W cenie jest minimalizm, kompaktowość i nowoczesne zachwycające pomysłami rozwiązania. Dobrze skomponowane z zabudową odciążają domowych szefów kuchni, zaostrzając apetyt na dobre jedzenie i na życie.

Podczas projektowania kuchni zwykle nie myślimy o nim w pierwszej kolejności, ale to właśnie okap odpowiada za czyste powietrze i dobrą atmosferę w kuchni i jej najbliższej okolicy. „Komfort przebywania w danej przestrzeni daje nam przede wszystkim cisza i świeże powietrze. Drażniące dźwięki, hałas czy zbyt intensywne zapachy powodują, że chcemy jak najszybciej uwolnić się od nich uwolnić. Dlatego, by kuchnia stała prawdziwym „sercem” domu nie możemy zapomnieć o odpowiedniej wentylacji. Wybierając okap do kuchni stajemy przed wielki dylematem. Często nie mamy możliwości wyprowadzenia powietrza na zewnątrz, lub nasze wnętrze jest bardzo wysokie. W takich przypadkach nasz wybór ogranicza się do pochłaniaczy. Wiele z tych produktów ma formy, które mocno ingerują w przestrzeń kuchenną. A my planowaliśmy przecież cudowną wyspę na środku salonu… Marka NOVY w swojej ofercie posiada szereg rozwiązań dla takich problemów. Pierwszym są okapy, które bardzo subtelnie wtapiają się we wnętrze i dodatkowo będą źródłem klimatycznego oświetlenia. Są to pochłaniacze Mood i Cloud, których wydajność doskonale radzi sobie z oparami i zapachami, a ich cicha praca nie zakłóca rozmów, czy słuchania muzyki podczas gotowania. Jeśli jednak chcemy wybrać „niewidoczne”, a bardzo skuteczne rozwiązania, warto przyjrzeć się bogatej ofercie okapów sufitowych pure’line. W zależności od wielkości płyty, dobierzemy w powodzeniem odpowiedni rozmiar – od 90 do 150 cm. Możemy zdecydować się na okap z oświetleniem lub bez. Jeśli jednak nie mamy możliwości zamontowania urządzenia w suficie, pozostaje nam genialne rozwiązanie – płyta z wbudowanym okapem, Panorama. Czarne, matowe szkło, które ożywa po dotknięciu. Subtelne białe slidery, którymi bardzo intuicyjne obsługujemy cztery równolegle ułożone pola. I najważniejsze, okap, który wysuwa się bezpośrednio z płyty i ściąga opary oraz zapachy bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Przy wyspie w miejscu tradycyjnego okapu możemy wtedy pokusić się o powieszenie np. zjawiskowej lampy” – mówi Ewa Łusiak, Marketing Product Manager firmy Comitor, będącej dystrybutorem wyposażenia AGD.

W negatywie

Po określeniu stylu kuchni i towarzyszących jej urządzeń przychodzi pora na wybór koloru zabudowy i materiału na blat. Przekorną odpowiedzią na królującą do niedawna w kuchniach biel i połysk, jest od kilku sezonów czarny mat, grafit i antracyt. Króluje w projektach kuchni o nieco większym metrażu, prostych i bardzo nowoczesnych, pełnych graficznych form i wyraźnych linii. Ciemne tony, jak żadne inne, potrafią zwiększyć wartość materiału użytego na blat i okładziny, również pod względem dotyku. Popularny do niedawna naturalny kamień czy odpowiednio zaimpregnowane drewno wypierają materiały powstałe w oparciu o nowoczesne technologie. Blaty, których mnogość wzorów przypomina teraz estetyczne eldorado stają się coraz cieńsze. Na powierzchniach roboczych dominują ultranowoczesne powierzchnie; doskonale imitujący naturę kwarcowy Dekton czy Silestone Cosentino, wybierane ze względu na bardzo wysoką odporność i walory estetyczne.

Przymierzając się do planowania kuchni stajemy przed dylematem: piękna, praktyczna, czy modna? Projektanci zgodnie twierdzą, że w przypadku wyboru zabudowy kuchennej nie mamy chyba wyboru. Tylko zgodny mariaż estetyki z funkcjonalnością jest gwarancją, że nic nie zakłóci nam kuchennych rytuałów szykowania i celebrowania posiłków z rodziną i przyjaciółmi.

Więcej na: www.sf96.pl