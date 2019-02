Dawna poczta zmieniona w nowoczesne biuro!

Do nowej siedziby biura The Software House wchodzimy przez zabytkowe drzwi z przełomu XIX i XX wieku po krętych schodach, które przypominają o ponad stuletniej historii budynku. Do niedawna mieścił się tu oddział Poczty Polskiej. Teraz na przestrzeni ponad 1500 m2 ulokowało się biuro The SoftWare House – przestrzeń w pełni przemyślana, jasna, funkcjonalna i bardzo stymulująca.

Nowoczesny open space

Aranżacja biura wymyka się stereotypowi myślenia o przestrzeni do pracy, jako nudnym, sterylnym, mało swobodnym i ascetycznym miejscu. Tego rodzaju wnętrza na szczęście powoli odchodzą do lamusa, ustępując miejsca kreatywnym projektom, które mają sprawić, że w biurze poczujemy atmosferę sprzyjającą twórczemu myśleniu. Dla architekta to odpowiedzialne zadanie, szczególnie podczas prac koncepcyjnych nad przestrzenią, w której odbywać ma się proces tworzenia nowych rozwiązań. A właśnie na tym na tym polega praca programistów IT.

Na potrzeby 150 osób Zalewski Architecture Group zaproponowało open space, znacznie odbiegający od rozwiązań, do których się przyzwyczailiśmy. Przestrzeń podzielono na mniejsze aneksy za pomocą ekologicznych ścianek. Zachowując poczucie więzi zespołowej, każdy pracownik zyskał w ten sposób miejsce sprzyjające większemu skupieniu. Zastosowanie drewna i wełny oraz zaproszenie do przestrzeni dużej ilości roślin dodatkowo wpłynęło na redukcję stresu, pozytywnie oddziałując na pracowników i gości biura.

Podłoga od profesjonalistów

Część podłóg w biurze stanowią wykładziny dywanowe Newmor Polska, jednego z największych producentów i dystrybutorów produktów obiektowych. Zaproponowane przez Newmor wykładziny w kolorze szaro – grafitowym subtelnie podkreślają aranżację i wytyczają ścieżki komunikacyjne. Wzory w dużym formacie zapewniają nowoczesny wygląd i akcentują poszczególne strefy, współgrając z pozostałymi elementami wystroju biura – kolorowymi meblami, zielonymi ścianami i drewnem. Dzięki dużej odporności na ścieranie idealnie nadają się do pomieszczeń, w których podłoga jest silnie eksploatowana np. ciągów komunikacyjnych, czy części open space. W ofercie Newmor Polska znajdziemy wykładziny dywanowe zarówno w formie rolki, jak i płytek o różnych kształtach, dających wiele możliwości aranżacyjnych. Co ważne, podczas procesu projektowania możemy poprosić o naniesienie indywidualnego wzoru, pozwalającego na pełną personalizację przestrzeni.

„Dzięki bogatemu portfolio wykładzin i tapet obiektowych pomagamy architektom przekształcać ich wizję w rzeczywistość i wspólnie tworzyć koncepcję biura idealnego. Wszystkie kolekcje wykładzin z naszej oferty tworzone są w oparciu o najnowsze trendy wzornicze. Poza niezwykle ważną estetyką danego projektu, przed wyborem konkretnej wykładziny wspólnie z biurem projektowym omawiamy wiele ważnych czynników, takich jak kwestie związane z ekologią, zdrowiem i bezpieczeństwem, zagadnienia dotyczące trwałości, konserwacji czy odporności poszczególnych wykładzin na plamy” – mówi Daria Wassermann, Dyrektor Marketingu, Newmor Polska.

„Architektura biura to język, którym mówi marka. Powiemy, że biuro jest wizytówką firmy, pierwszym wrażeniem, jakiego doznaje klient oraz pracownik, który także do pewnego stopnia jest... klientem. Nie mniej ważne jest drugie wrażenie, czyli jak przestrzeń biurowa sprzyja pracy, dobrej atmosferze, jak wyraża filozofię i wartości firmy. Ta rozmowa prowadzona jest za pośrednictwem architektury – dodaje Krzysztof Zalewski, właściciel Zalewski Architecture Group – A słowa te mają swoje odzwierciedlenie w nowej siedzibie Software House w budynku starej poczty w Gliwicach.

