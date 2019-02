Hotel światłem malowany: porady ekspertów

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, hotele przeszły znaczącą rewolucję. Z szablonowo projektowanych i przewidywalnych, stały się miejscami, które niejednokrotnie zaskakują kreatywnym podejściem do architektury, wypełnionymi najlepszym designem. Coraz ważniejszą rolę odgrywa tu również oświetlenie - które łączy nowe technologie z atrakcyjnymi wizualnie formami. Dlaczego ten zaniedbywany często element jest tak istotny?

Świadome projektowanie

-Hotel to miejsce, w którym jak nigdzie indziej liczy się atmosfera. Tworzą ją nie tylko wykwalifikowani pracownicy, ale także… wystrój wnętrz. Tu kluczową rolę odgrywa oświetlenie, które może stać się dużym atutem, ale także - zaszkodzić, jeśli będzie nieumiejętnie zaprojektowane. Warto więc sięgnąć po poradę projektantów oświetlenia, którzy stworzą koncepcję zgodną z Human Centric Lighting - oświetlenia przyjaznego ludziom. W ten sposób zyskamy pewność, że każdy gość będzie czuł się dobrze - tłumaczy Filip Gniado, brand manager firmy Bright Lights.

Liczy się pierwsze wrażenie

-Przekraczając próg hotelu, Gość powinien poczuć się wyjątkowo - to miejsce, które ma wzbudzać zainteresowanie, ciekawość, a jednocześnie przestrzeń, w której po prostu jest nam dobrze. Dlatego staram się, aby nasze projekty były dopracowane w najdrobniejszym detalu, także, jeśli chodzi o oświetlenie. Odpowiednio dostosowane do danej przestrzeni może zdziałać cuda - we wnętrzach pomaga stworzyć wyjątkowy klimat, a na zewnątrz - zaakcentować budynek. Warto więc inwestować w wyposażenie od sprawdzonych producentów bądź wykonać je na zamówienie. To element, który często decyduje o naszym pierwszym wrażeniu - a przecież możemy je zrobić tylko raz - wyjaśnia architekt Magdalena Federowicz-Boule, Prezes Zarządu Tremend.

Aby gość został na dłużej…

-Światło odgrywa w projektach hoteli niezwykle istotną rolę, bo wydobywa z przestrzeni to, co najlepsze. Podnosi też prestiż, buduje nastrój i dodaje uroku nawet prostym, minimalistycznym wnętrzom. Nieprawidłowo dobrane oświetlenie może być męczące i sprawiać, że goście będą chcieli jak najszybciej opuścić hotel. Natomiast przyjemne, klimatyczne światło sprawi, że z chęcią zatrzymają się w nim na dłużej, ciesząc się wyjątkową atmosferą – mówi architekt Agata Frątczak z Pracowni projektowania wnętrz Madama.

Nastrój przede wszystkim

-Obiekt hotelowy jest szczególnym projektem. Oczywiście główną rolę budowania atmosfery w hotelu nadal odgrywa personel, ale bardzo ważny staje się też design wnętrz, w tym odpowiednie oświetlenie. I tak w sieci Qubus Hotel staraliśmy się zawsze dopasować oświetlenie do danego miejsca w hotelu. W holu najczęściej używamy ciepłego, ale jasnego światła. Przytłumionego blasku używamy z kolei w strefach saun. W recepcji i łazienkach hotelowych stawiamy na przyjazne światło imitujące promienie słoneczne. Nadaje ono przestrzeni przyjemny wygląd i uwypukla poczucie nieskazitelnej czystości. Oświetlenie jest także bardzo istotne w restauracji. To tu odpowiedni nastrój sprzyja konwersacji i sprawia, że spożywanie posiłku odbywa się w miłej atmosferze. Bardzo ważnym aspektem oświetlenia w hotelu jest też oszczędność. W Qubus Hotel już od wielu lat używamy energooszczędnych lamp typu LED. Stosujemy też system czujników ruchu, aby ograniczyć oświetlanie pustych przestrzeni - wyjaśnia Karolina Celińska, Kierownik Działu Marketingu Qubus Hotel Management.

