Art deco w chińskim wydaniu: nowy brand na hotelowej mapie Europy

Wnętrze hotelu Metropolo w Krakowie zaskakuje wyrafinowaną elegancją i harmonijnym połączeniem chińskiego art deco z europejskim designem. Mieszanka kultur, innowacyjne spojrzenie na części wspólne i wyważony eklektyzm - ten projekt nie mógł się nie udać.

Więcej niż hotel

Inwestorowi zależało na tym, by hotel stał się przestrzenią dla ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, którzy wymagają czegoś więcej niż zwykłego miejsca, w którym zatrzymają się w podróży. Realizacja miała odpowiadać na oczekiwania najbardziej wymagających gości i odzwierciedlać hasło: Do - dare – dream (Działaj, odważ się, marz). Zaprojektowana z typowym dla Tremend rozmachem przestrzeń ma więc odzwierciedlać filozofię brandu i być dopełnieniem standardów obsługi najwyższej jakości.

Tremend speaks Chinese

-Chcieliśmy, aby ta przestrzeń była wyjątkowa. Nieco egzotyczna estetyka chińskiego art deco przenika się tu z europejskim wzornictwem w sposób naturalny i niewymuszony. Głównym akcentem dekoracyjnym są tu pozłacane klatki. Charakteru dodają eleganckie meble i oświetlenie oraz detale - chińska mozaika, lustra czy ozdobny żyrandol - wyjaśnia architekt Magdalena Federowicz-Boule, Prezes Zarządu Tremend.

Design, który inspiruje

Strefy wspólne zaaranżowano w taki sposób, by sprzyjały nawiązywaniu kontaktów - duże stoły oraz komfortowe krzesła zachęcają do wspólnego celebrowania posiłków. Zadbano także o strefy przeznaczone do prywatnych rozmów - w tym celu powstały odseparowane wnęki, w których będzie można spotkać się przy filiżance herbaty. Nie zabrakło również ogólnodostępnej strefy przeznaczonej do pracy. W tak inspirującej przestrzeni z pewnością narodzi się niejeden wyjątkowy projekt.

Fot. Tom Kurek



Więcej na: http://tremend.pl/