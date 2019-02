Znani projektanci dla Cosentino

Kuchnia zdekonstruowana

Alfredo Häberli może poszczycić się wielokrotną współpracą ze znanymi markami, takimi jak Iittala, Moroso, czy Vitra. Jego projekty łączą w sobie zamiłowanie do tradycji, połączonej z szerokim spektrum innowacji. Podczas ostatnich targów w Kolonii projektant pokusił się o przedstawienie uderzająco klarownej koncepcji kuchni jutra. Dokonał przy okazji istnej dekonstrukcji klasycznych form i idei, oferując odwiedzającym projekcję architektonicznej wizji przyszłości. W stworzonej przez niego przestrzeni wszystko wydaje się możliwe: jest miejsce na innowacje technologiczne, współczesne wzornictwo, działające na zmysły nowoczesne materiały na blaty, takie jak DEKTON by Cosentino, a także pole dla interakcji społecznych. Futurystyczny projekt będzie można obejrzeć znowu 26 lutego, podczas konferencji Cosentino w Hiszpanii.

Niezniszczalny materiał na blat

Innowacyjna, ultrakompaktowa powierzchnia kwarcowa DEKTON, wybrana przez Häberli’ego na blaty, posiada doskonałe właściwości techniczne; wysoką odporność na zadrapania, plamy, wysokie i niskie temperatury. Gwarantuje bardzo wysokie parametry techniczne i estetyczne obszarów roboczych. W ofercie Cosentino znajdziemy kilkadziesiąt stylowych odcieni materiału , który sprawdzi się w kuchniach. Według Häberli’ego “zaawansowane technologie materiałowe nadają błyszczącym i matowym powierzchniom kuchni nowy, niemal niematerialny wygląd”. Twierdzi również, że “redukcja urządzeń i przyborów kuchennych do minimum przyniesie nam korzyści, dzięki zwiększonej powierzchni roboczej”.

Projektant postrzega kuchnię jako pomieszczenie, które najlepiej odzwierciedla ewolucję cywilizacyjną. „Jest to miejsce egzystencjalnych i głęboko zakorzenionych potrzeb – przygotowywania i spożywania jedzenia, miejsce rozpalania ognia, a także przestrzeń towarzyska. Funkcje te nadal będą kluczowe, ale będą musiały dostosować się do współczesnego życia. A to, według Häberli’ego, będzie kształtowane przez koncepcje dzielenia się i ograniczania rozmiaru. To ostatnie staje się bardzo ważnym tematem, które dotyka nie tylko zagadnień mobilności i wykorzystania przestrzeni, ale także samej kuchni “, mówi Häberli w swoim studiu w Zurychu.

Między technologią a architekturą

Benjamin Hubert, kolejny projektant zaproszony do współpracy przez Cosentino, od początku swojej kariery płynie zdecydowanie pod prąd. Nie lansuje się i nie robi wokół siebie szumu. Sam mówi, że projektuje dla ludzi i najważniejsze jest dla niego, by chcieli korzystać z jego produktów. Tym razem odejdzie od utartej ścieżki kreacji przedmiotu użytkowego i stworzy wielkoformatową, wciągającą instalację, która po raz pierwszy zostanie zaprezentowana na Milan Design Week 2019. W „Raytrace” główną rolę odegra również DEKTON, tym razem w wydaniu wielkoformatowym. Pokazany zostanie w skali architektonicznej, pozwalającej w pełni uświadomić zwiedzającym niezrównane piękno, wytrzymałość i trwałość tego tworzywa.

Nowe oblicze kwarcu

Projekt Huberta będzie nawiązywał do wysoce technologicznych właściwości DEKTONU, produktu predysponowanego do zastosowań architektonicznych we wnętrzach jak i na zewnątrz. Instalacja podkreśli również naturalne pochodzenie minerałów wykorzystywanych w jego produkcji. „Raytrace” skonfrontuje wielki, trójkątny element o długości 24 metrów z hipnotyzującymi wzorami, przywołującymi na myśl załamanie światła przez wodę. Możemy spodziewać się silnej wizualnie demonstracji cech DEKTONU, jako powierzchni, która może wytrzymać potężne siły natury.

“Dekton to prawdziwie innowacyjny produkt – jedna z najcieńszych kompaktowych powierzchni na rynku o niesamowitej wytrzymałości”- mówi Benjamin Hubert. “Raytrace pokaże, jak, dzięki grze światła, architektura ożywa i podkreśla zalety tego materiału, jego lekki wygląd, wszechstronność i możliwości zastosowania na monumentalną skalę”.

Instalacja „Raytrace” będzie eksponowana w historycznych sklepieniach pod Mediolańskim Dworcem Centralnym w ramach trzeciej edycji Ventura Centrale. Ikoniczne tło tych przestrzeni zgromadzi instalacje uznanych na całym świecie marek i projektantów, czyniąc instalację konieczną do zobaczenia podczas Milan Design Week 2019.

Kiedy? 9-14 kwietnia, 11:00-19:00

Gdzie? Ventura Centrale, Via Ferranti Aporti 27, 20125 Milan, Włochy

Więcej na: https://www.cosentino.com/pl-pl/