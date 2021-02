Lepsza łazienka, lepsze życie

Więcej przestrzeni

Użytkownicy pragną dziś przede wszystkim lepszej organizacji przestrzeni w łazience, która da im poczucie przestronności wnętrza. Większość osób potrzebuje rozwiązań zajmujących mało miejsca, które są zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne. Dziś nie musimy już iść na kompromis między funkcjonalnością a miejscem do przechowywania. Wystarczy, że zdecydujemy się na kolekcję łazienkową Geberit Acanto, która charakteryzuje się ciekawym designem i maksymalną swobodą aranżacji. Poszczególne produkty można ze sobą dowolnie łączyć i zestawiać. Ponadczasowe, eleganckie wzornictwo pasuje do każdej łazienki, tym bardziej że pozostawia też miejsce dla twórczej swobody aranżacji. Smukłe meble łazienkowe zapewniają przestrzeń do przechowywania nawet w małych łazienkach, a innowacyjne rozwiązania gwarantują ponadprzeciętną higienę – bezkrawędziowe toalety ułatwiają czyszczenie, a deski sedesowe można łatwo zdjąć dzięki funkcji QuickRelease. Linia Acanto to przykład funkcjonalności, którą można dopasować do wnętrza i do indywidualnych potrzeb. Dzięki niej zagospodarowanie tego wnętrza zawsze nas usatysfakcjonuje.

Wyższy standard czystości

Obecnie oczekujemy, że producenci zaoferują nam rozwiązania gwarantujące w łazience absolutną higienę i poczucie świeżości. I bardzo dobrze! Prawie każdy element wyposażenia łazienki jest obecnie projektowany tak, by zapewniał czystość. Jeśli w naszej łazience zdecydowaliśmy się na natrysk bezbrodzikowy zapewniający bezprogowe wejście do strefy prysznica, to dobrym wyborem będzie odpływ liniowy Geberit CleanLine. Cechuje go wyjątkowa łatwość czyszczenia. Jego kształt sprawia, że nie ma ukrytych miejsc i zakamarków, więc w rynnie nie gromadzi się brud i nie powoduje powstawania nieprzyjemnych zapachów. Podczas czyszczenia rynnę wystarczy delikatnie przepłukać wodą. Dostęp do odpływu jest bardzo łatwy, dzięki czemu można go bez problemu wyczyścić. Poręczna pokrywa może być w prosty sposób zdjęta za pomocą przyssawki znajdującej się w komplecie z rynną. Znajdujący się pod pokrywą zintegrowany wkład grzebieniowy, który łatwo się zdejmuje i czyści, zapobiega zatykaniu się odpływu. Czysta higiena.

Bardziej funkcjonalne wzornictwo

Oprócz estetyki istotnym elementem dobrego wzornictwa jest zapewnienie wyjątkowych cech produktu. Funkcjonalność i ciekawy design nie stanowią sprzecznych koncepcji. Można stworzyć produkty zgodnie z hasłem „Design Meets Function”. I w zgodzie z tą myślą zaprojektowano podwieszaną toaletę Geberit ONE o doskonałych proporcjach. Asymetryczna, całkowicie bezkrawędziowa, wewnętrzna geometria zapewnia dokładne i ciche spłukiwanie ceramicznej miski ustępowej. Dzięki zaawansowanej technologii montażu wysokość toalety można łatwo regulować bez konieczności otwierania konstrukcji podtynkowej, nawet po wielu latach od zamontowania toalety. Ten produkt to większa czystość, przestrzeń i elastyczność w łazience.

Większa dostępność

Łazienka powinna być wygodna w użytkowaniu dla wszystkich domowników. A każdy z nich ma inne nie tylko potrzeby, lecz także możliwości. Jeśli w naszym domu mieszkają osoby starsze, z niepełnosprawnością lub małe dzieci, musimy przystosować łazienkę do ich wymagań. Jeżeli z łazienki nie będą korzystały osoby ze szczególnymi potrzebami, to i tak powinniśmy spojrzeć na to wnętrze z innej perspektywy i zaprojektować je z ułatwieniami dostępu, by zapewnić w niej komfort na przestrzeni wielu lat. Praktycznym rozwiązaniem są np. siedziska prysznicowe. Mogą mieć regulowaną wysokość lub można je zamontować na stałej wysokości. Są też dostępne siedziska przenośne, które można zawiesić. Dzięki zintegrowanej funkcji składania wytrzymują one obciążenia i zajmują bardzo mało miejsca. Ułatwieniem są też bezprogowe wejścia do strefy prysznica. Ważne jest też to, by w łazience się nie pośliznąć. Nowy panel do natrysków Geberit Setaplano wykonany jest z wysokiej jakości trwałego materiału powierzchniowego. W przeciwieństwie do metalu, szkła lub ceramiki jest on przyjemnie ciepły i jedwabiście gładki w dotyku. Co więcej, ten nieporowaty materiał ma wyjątkowe właściwości antypoślizgowe. W łazience istotny jest też łatwy dostęp do akcesoriów. Przyda się zatem płyta magnetyczna z serii Acanto, na której można umieścić pudełka do przechowywania np. kosmetyków. Można także w mgnieniu oka zmienić ich położenie. Jak widać urządzenie łazienki, w której dobrze będzie się czuć każdy domownik, nie jest zadaniem trudnym. Wystarczy znaleźć na rynku takie produkty, które powstały z myślą o naszej wygodzie.

Większa użyteczność i czystość

Lepsza łazienka to taka, w której zachowanie higieny jest proste i nie wymaga nakładu sił i czasu. Liczy się wygoda w codziennym użytkowaniu oraz łatwe czyszczenie, tak aby sprzątanie było szybkie, sprawne i nie oznaczało szorowania przy użyciu silnych detergentów. Brak kompromisów to motto marki Geberit, jeśli chodzi o zapewnienie higieny i czystości. Z tego względu w toaletach myjących zastosowano mechanizmy, dzięki którym urządzenie to praktycznie samodzielnie się czyści. Pomocne są wysokiej jakości materiały i poziom ich wykonania. Specjalna powłoka powierzchni zapobiega gromadzeniu się bakterii i drobnoustrojów. Bezkołnierzowa miska z techniką spłukiwania TurboFlush gwarantują oszczędne i bardzo dokładne spłukiwanie. Co więcej, jest ono również znacznie cichsze niż w tradycyjnych systemach. Do minimum zredukowano wszystkie niedostępne obszary dla zachowania higieny; wyeliminowano wszystkie rogi i krawędzie. Technologia Rimfree umożliwia z kolei osiągnięcie perfekcyjnej czystości bez użycia szczotki i agresywnych środków czystości. System QuickRelease pozwala na zdjęcie deski sedesowej jednym ruchem. Czyszczenie może więc przebiegać szybko i sprawnie pod bieżącą wodą.

Większy komfort

Coraz więcej osób ma alergię, także na zapachy. Mocne odświeżacze powietrza to dość agresywny sposób na komfort. W idealnej łazience komfort to świeże i neutralne w zapachu powietrze. Krótkotrwałe rozwiązania nie eliminują problemu, dlatego warto zastosować coś, co naprawdę sprawi, że w pomieszczeniu będzie miły zapach. System Geberit DuoFresh to skuteczne rozwiązanie, które dba o świeże powietrze w łazience. Odciąg nieprzyjemnych zapachów, dzięki czujnikowi zbliżeniowemu, włącza się automatycznie. Powietrze jest odprowadzane bezpośrednio z miski ceramicznej, by po dokładnym przefiltrowaniu trafić z powrotem do pomieszczenia. Moduł Geberit DuoFresh wyposażony jest w światło orientacyjne LED umieszczone pod przyciskiem, które zapewnia dyskretne oświetlenie podczas korzystania z toalety w nocy (jest uruchamiane za pomocą czujnika ruchu, którego działanie można dostosować za pomocą aplikacji Geberit Duofresh). Instalacja modułu jest prosta i dobrze przemyślana. Jedynym wymogiem jest zapewnienie przyłącza elektrycznego 230 V. Innowacyjność tego rozwiązania sprawia, że problem, który dotyczył łazienki „od zawsze” po prostu przestaje istnieć.

Jeśli przy planowaniu czy remoncie łazienki pod uwagę weźmiemy sześć wymienionych wyżej potrzeb, to mamy szansę na stworzenie łazienki idealnej. Takiej, w której funkcjonalność idzie ramię w ramię z estetyką i innowacyjną technologią, w której zastosowane rozwiązania ułatwią nam codzienne, rutynowe czynności i obowiązki czyniąc nasze życie po prostu wygodniejszym lepszym.

