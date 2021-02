Pół wieku testów w sercu szwajcarskich Alp. Poznaj historię spłuczek podtynkowych

Historia spłuczek podtynkowych sięga 1964 roku. Właśnie wtedy firma Geberit wprowadziła na rynek pierwszy model spłuczki zintegrowanej ze ścianą. W tym miejscu warto wspomnieć, że Geberit to także wynalazca i producent pierwszej drewniano-ołowianej spłuczki do wc. Patent na ten produkt firma Gebert – bo tak wówczas nazywał się dzisiejszy Geberit – uzyskała w 1905 roku. Niespełna pół wieku później, w 1952 roku Geberit wypuścił na rynek pierwszą spłuczkę wykonaną z tworzywa, a po kolejnych 10 latach przyszedł czas na spłuczkę podtynkową.

Rewolucja na miarę czasów

Wynalazek szwajcarskiego producenta doskonale wpisywał się w panujące wówczas wzornicze trendy i kierunki myślenia projektantów. Forma została podporządkowana funkcji, a głównym dążeniem designerów tego okresu było połączenia estetyki z maksymalną użytecznością produktu. To właśnie wtedy rodziły się pomysły na modułowe, wielofunkcyjne meble czy chowane w ścianach łóżka. W niewielkich łazienkach, typowych dla ówczesnego budownictwa mieszkaniowego dominowała prostota, ergonomia i wygoda. Projektanci Geberit skoncentrowali uwagę na rozwiązaniu, które pozwoli zaoszczędzić przestrzeń. Owocem ich pracy były właśnie spłuczki do zabudowy w ścianie.

Sprawdzone w sercu szwajcarskich Alp

Ważny rozdział w historii spłuczek podtynkowych zapisany został w łazienkach hotelu Eiger, położonego w szwajcarskiej górskiej wiosce Grindelwald. Jego właściciele w połowie lat 60. XX wieku, jako jedni z pierwszych inwestorów zdecydowali się zastosować w swoim obiekcie to innowacyjne jak na tamte czasy rozwiązanie. Głównym argumentem, który ich przekonał była właśnie możliwość zaprojektowania mniejszych łazienek – dzięki temu goście mieli do dyspozycji bardziej przestronne pokoje.

I choć przez pierwszych kilka lat obsługa dość często musiała tłumaczyć klientom hotelu, jak spuścić wodę w toalecie, właściciele nigdy nie żałowali swojej decyzji. Dlaczego? Ponieważ spłuczki Geberit działały sprawnie i bez zarzutu przez 50 lat! W tym czasie ani jedna z nich nie została wymieniona. Co więcej, kiedy w 2013 roku podjęto decyzję o generalnym remoncie hotelowych łazienek, których design odbiegał już dość znacząco od obowiązujących trendów, okazało się, że po pół wieku pracy spłuczki Geberit nadal są w nienagannym stanie i z powodzeniem mogłyby działać jeszcze przez wiele lat. Ich zbiorniki zachowały wszystkie swoje parametry. W tej sytuacji decyzja właścicieli hotelu Eiger mogła być tylko jedna: wymienili stare spłuczki Geberit na najnowszą generację Geberit Duofix. Są przekonani, że nowe spłuczki będą równie dobrze służyć gościom przez kolejne 50 lat.

Geberit = bezpieczeństwo

W tym roku minie 57 lat od wprowadzenia na rynek wynalazku firmy Geberit. Podtynkowe spłuczki zrewolucjonizowały łazienki na całym świecie – spotykamy je dziś powszechnie zarówno w domowych, jak i publicznych toaletach. Chociaż obecna rynkowa oferta spłuczek do zabudowy obejmuje produkty wielu różnych marek, prawdziwy Geberit wciąż jest tylko jeden, a jego spłuczki cieszą się nieposzlakowaną opinią inwestorów, architektów i wykonawców. Zgodnie przyznają oni, że produkty Geberit to synonim bezpieczeństwa, ponieważ wyróżnia je najlepsza jakość, niezawodność i gwarancja bezawaryjnej pracy przez długie lata.

Od początku aż do dziś wszystkie spłuczki Geberit produkowane są w Europie. Obecnie proces produkcji jest już niemal w pełni zautomatyzowany, ale wciąż odbywa się pod okiem człowieka. Spłuczki formowane są metodą rozdmuchową z wysokiej gęstości polietylenu PE-HD. Pozwala to uzyskać jednolitą strukturę korpusu całego zbiornika, co w połączeniu z dużą wytrzymałością mechaniczną i elastycznością polietylenu, praktycznie wyklucza możliwość pęknięcia spłuczki. Potwierdzają to fakty. Na ponad 2,5 miliona zamontowanych w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat spłuczek ani jedna nie uległa rozszczelnieniu. Geberit udziela 10-letniej gwarancji nie tylko na samą na spłuczkę, ale także na wszystkie elementy w jej wnętrzu. Ponadto, jako jedyny producent na rynku zapewnia dostępność części zamiennych swoich produktów przez 25 lat.

Spłuczka i stelaż – duet doskonały

Za bezpieczeństwo użytkownika odpowiada nie tylko spłuczka, ale także stelaż. Konstrukcja obu elementów w produktach Geberit najnowszej generacji zawiera szereg rozwiązań, wprowadzonych po wszechstronnych badaniach laboratoryjnych. Służą one poprawie parametrów akustycznych, zmniejszeniu ilości wody zużywanej do spłukania toalety oraz uproszczeniu montażu – naturalnie z zachowaniem parametrów jakościowych. Testy, przeprowadzone przez niezależne, certyfikowane instytuty potwierdziły, że stelaże Geberit przez wiele lat użytkowania bezpiecznie znoszą obciążenie 400 kg przy tylko 4 punktach mocowania. Warto zauważyć, że 400 kg to obciążenie kontrolne – stelaż Geberit bezpiecznie przenosi obciążenia nawet kilkakrotnie większe.

Szwajcarska jakość od lat ceniona jest na całym świecie. Warto pamiętać, że oprócz znakomitej czekolady, serów i zegarków, Szwajcarom zawdzięczamy też najwyższej jakości podtynkowe spłuczki i stelaże do toalet.

