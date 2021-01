Media społecznościowe w promocji marek wnętrzarskich

Siła social mediów

Media społecznościowe, z racji ogromnej popularności i potencjału reklamowego, stanowią kanał komunikacji marketingowej, którego żadna firma nie powinna dziś ignorować. Jednak by odnieść na nich sukces, nie wystarczy trzymać się klasycznych zasad dotyczących publikacji i posiadać zaplecze zdjęciowe. Potrzebne tu jest także doświadczenie i pewnego rodzaju intuicja społeczna, związana z nowymi mediami. Jeśli jednak zdobędziemy się na odwagę i podejmiemy się prowadzenia profilów firmowych, to warto poznać najważniejsze zasady w tym zakresie.

Cel i treść

Tworzenie ciekawych treści do mediów społecznościowych wymaga zaangażowania, energii i lekkiego pióra. Wrzucanie przypadkowych zdjęć i mało angażujące posty nie przyniosą nam raczej większych efektów. Warto więc poświęcić swój czas na zastanowienie się do kogo chcemy dotrzeć i tworzenie kreatywnych postów, które pomogą nam zdobyć pozycję eksperta w interesującej nas dziedzinie. Co można zrobić by zwiększyć swoją widoczność i skuteczniej docierać do potencjalnych klientów lub architektów? Kluczem do sukcesu może okazać się specjalizacja i skupienie się na niszach produktowych. To trend, który zdobywa teraz coraz większą popularność. „Warto dywersyfikować kanały, na których obecna jest firma. Comitor, dystrybutor marki Blanco, okapów Novy oraz młynków do rozdrabniania bioodpadów InSinkErator, od dawna dysponuje swoim fanpage’m na FB i IG, ale ostatnio postanowiliśmy iść o krok dalej i uruchomić nowy kanał komunikacji. Na obu platformach powstały właśnie konta Blanco Polska, na których chcemy skupić się na naszych flagowych produktach - zlewozmywakach, bateriach kuchennych i selektorach bioodpadów niemieckiej marki Blanco. Ich minimalistyczny design i uniwersalne wzornictwo uzupełniają wyposażenie kuchni i od wielu lat przekonują Polaków swą jakością do codziennego użytku. Stworzenie nowych kanałów komunikacji pozwoli nam przedstawić pełny obraz firmy Blanco, wykorzystać jej renomę i potencjał na polskim rynku, szybko reagować na zapytania klientów i skupić się na poznaniu ich potrzeb, pokazując przy okazji jakość tych produktów.” – mówi Anna Wrońska, PR & Marketing Manager Comitor.

Instagram – królestwo inspiracji

„Ciekawie prowadzone w tym serwisie konto, pokazujące piękne zakomponowane wnętrza, może stać się pełnoprawnym portfolio produktów, na które czasem klienci trafią z większym prawdopodobieństwem, niż bezpośrednio na stronę internetową. Reakcje na zjawiskowe moodboardy, praktyczne video pokazujące możliwości produktów, kreatywne aranżacje i projekty architektoniczne wyszukiwane za pomocą hasztagów staną się pierwszym impulsem do pomysłu na zmiany we własnej kuchni”- dodaje Anna Wrońska. A od inspiracji do zakupu już niedaleka droga. Kluczem jest jedynie zaprezentowanie swoich produktów w interesujący sposób, odpowiednie ich lokowanie w popularnych kontekstach oraz dotarcie do największej liczby aktywnych użytkowników.

