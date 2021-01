Ukryty luksus w łazience

Remy Meijers od lat przedstawia światu swoje oryginalne wizje apartamentów, rezydencji, osiedli i hoteli. W jego pracy wszystkie elementy są zawsze doskonałe i zawsze na swoim miejscu. Za pozorną prostotą kryje się spójna i kompleksowa wizja, nieustannie doskonalona przez ponad dwie dekady pracy projektowej. Koncept Scondido to propozycja wolnostojących mebli łazienkowych, zaprojektowanych w całości ze spieku ultrakompaktowego Dekton. Pomysł ich powstania zrodził się z inspiracji monolitycznym blokiem kamiennym. Szukając materiału idealnego, holenderski projektant postawił na dobrze mu znany Dekton, który wykorzystuje jako okładzinę niemalże we wszystkich swoich projektach. Pierwotny kształt kamiennego bloku stał się podstawą tego wyjątkowego mebla łazienkowego, który jest idealny zarówno jako zabudowa wolnostojąca, jak i część modułowa. Meble, które można nazwać designerską awangardą nie kończą się na przyjemnej dla oka formie. Wyposażono je w dwa ukryte schowki do przechowywania akcesoriów łazienkowych, które zintegrowano z bokiem mebla. W rezultacie Scondido może pomieścić wszytko, co chcielibyśmy ukryć: dodatkowe ręczniki, suszarkę, czy kosmetyki.

Spiek frezowany

Boki i front mebla są frezowane. Dzięki możliwości zastosowania tej technologii w obróbce spieku, wiele meblarskich trendów powstających w głowach projektantów ma szansę na realizację w procesie produkcyjnym. Warto wspomnieć, że Dekton to bardzo twardy materiał, więc w zależności od tego, jaki rodzaj zdobień ma się pojawić na powierzchni spieku, trzeba do niego oczywiście dobrać odpowiedni rodzaj frezu. Poddany tego rodzaju obróbce Dekton nie tylko świetnie się prezentuje i jest dobrze przygotowany do codziennego użytkowania, ale stanowi wyjątkowy akcent dekoracyjny.

Produkcja Scondido stanowi piękny powrót do tradycyjnego rzemiosła. We wnętrzu mebla pojawiło się drewno orzecha amerykańskiego, a boki, szuflady i umywalkę wykonano w całości z Dektonu. Scondido można umieścić w łazience lub w sypialni, ale sprawdzi się także np. jako piękny, funkcjonalny obiekt w recepcji ekskluzywnego SPA. "Chciałem zaprojektować mebel, który mógłby być dołączony do wnętrza jako dzieło sztuki i nadal posiadać praktyczne cechy. Scondido oznacza „ukryte”, co jest miłym kontrastem, ponieważ te meble z pewnością wyróżniają się bardzo w przestrzeni." – mówi Remy Meijers o projekcie.

Elegancja i loft

Łazienkowe meble Scondido wykonane są w dwóch eleganckich kolorach. W Cosentino City Amsterdam, można je podziwiać w odcieniu Dekton Laurent. Ten ekskluzywny wzór z kolekcji Dekton Avant-Garde ma matowe wykończenie. Kolor inspirowany jest naturalnym kamieniem Port Laurent i charakteryzuje się spektakularnym ciemnobrązowo-szarym tłem, połączonym z pomarańczowo-złotym żyłowaniem. Scondido można także obejrzeć w ETC Designcenter w Culemborg, gdzie mebel wykonano z Dektonu Laos. Ten kolor inspirowany jest z kolei materiałami przypominającymi beton. Dzięki ciemnemu kolorowi i wyblakłej strukturze, Laos świetnie odnajdzie się w stylistyce loft.

Więcej na: https://www.cosentino.com/pl-pl/