Poznajcie trendy łazienkowe na 2021 rok!

Co nowego w trendach?

W minionym roku było pastelowo, czasem surowo i oszczędnie w formach. We wnętrzach królowała równowaga kolorów i proste geometryczne kształty. I choć w dalszym ciągu będą nam towarzyszyć ponadczasowe rozwiązania, coraz wyraźniej widoczna jest potrzeba zmiany. Wśród propozycji na rok 2021 możemy spodziewać się odejścia od jasnych i ciepłych aranżacji na rzecz ciemniejszych, kameralnych, bardziej buduarowych… Nie zabraknie jednak także znanych nam klasyków z minionego roku.

Nowoczesna łazienka to wciąż minimalistyczna przestrzeń, gdzie dominują gładkie i matowe powierzchnie, szafki o prostych kształtach, czy delikatnie zaokrąglonych rantach. – Łazienki stały się strefami odpoczynku i relaksu. Czas, jaki obecnie spędzamy w domowym zaciszu zdecydowanie się wydłużył i jednocześnie wzrosły nasze wymagania. Przestrzeń łazienkowa przekształciła się w domową strefę SPA. Już nie wystarcza nam szybki prysznic, którym rozpoczynamy dzień. Chętnie korzystamy z wygodnych wanien, w których kąpiel daje nam możliwość relaksu i odprężenia. Ważne, żeby ich kształty były ergonomiczne – komentuje architekt wnętrz Katarzyna Rosłon, ambasadorka Geberit i właścicielka pracowni RK Studio z Gliwic.

Zwrot w stronę minimalizmu uzupełnia także wyraźne ukierunkowanie na akcepty nawiązujące do natury – Wszystkie elementy infrastruktury powinny być maksymalnie ukryte, aby nie zaburzać minimalistycznej prostoty wnętrza, w której królować będą organiczne formy roślin naturalne wykończenia. Łazienka ma być miejscem wytchnienia i relaksu, azylem, w którym możemy poczuć się jak na wakacjach. Coraz częściej do aranżacji wprowadza się zieleń i roślinność, która uspokaja i daje poczucie obcowania z naturą – mówi Jacek Tryc, architekt wnętrz z pracowni Jacek Tryc Wnętrza z Warszawy.

Trend na czerń i biel

Jeśli mowa o trendach, przed nami rok pod znakiem eleganckiej czerni. I nie będzie to tylko przyciągająca wzrok intensywna poświata płytek. Projektanci poszli o krok dalej. – W tym sezonie na uwagę zasługują odważne zestawienia kolorystyczne, często podkreślone wręcz biżuteryjnymi dodatkami. – dodaje architekt wnętrz Katarzyna Rosłon.

Czerń w łazienkach tworzy eleganckie wykończenie, ale architekci coraz częściej proponują mariaże czerni i bieli. Ciemny kolor wykorzystany w roli dominanty, może niestety przytłoczyć aranżację, co niekorzystnie wpłynie na odbiór przestrzeni. Dlatego obowiązkowym kompanem czerni często stają się elementy rozświetlające. Dobrym rozwiązaniem osadzonym w trendach, będzie łazienka wyłożona czarnymi kafelkami z urządzeniami sanitarnymi w kolorze eleganckiej bieli. Takie zestawienie barw przypadnie do gustu zarówno miłośnikom minimalizmu, jak i nowoczesnych rozwiązań. – Zwróciłabym uwagę na same materiały i gabaryty płytek, które w tej chwili występują już w rozmiarach slabów kamiennych i jednocześnie do złudzenia przypominają naturalny kamień – komentuje Katarzyna Rosłon.

Ciekawą propozycją od firmy Geberit, wpisującą się w trend kamiennego wykończenia jest brodzik Sestra – ultra płaski i wyjątkowo elegancki, wykonany z trwałego materiału łączącego proszek mineralny i żywicę syntetyczną, co w finalnie daje wygodną, strukturalną powierzchnię użytkową.

Trend na minimalizm i mat

Czasy, kiedy królowały łazienki na wysoki połysk - odchodzą w zapomnienie. Obecnie architekci stawiają na mat.

– Ściany i sprzęty tracą połysk. Pojawia się kolor wspólny dla ścian, podłóg i sufitów – mówi Anna Chmielewska, architekt wnętrz z pracowni JAM KOLEKTYW w Warszawie.

Uwagę przykuwa także obecność funkcjonalnego, a zarazem dekoracyjnego elementu toalet – matowy przycisk spłukujący, będący widoczną częścią stelaża podtynkowego. Marka Geberit posiada w swojej ofercie produkty, które swoim designem, wpisują się we współczesne trendy. Przyciski nie tylko świetnie wyglądają, ale są połączone z dodatkowymi funkcjami – np. z Geberit DuoFresh – modułem do usuwania zapachów, który pasuje do wszystkich przycisków mechanicznych z serii Sigma. Nowoczesna spłuczka powinna harmonijnie wtapiać się w przestrzeń albo być akcentem kontrastującym z powierzchnią ściany. Kolorystyczne inspiracje obejmują ponadczasową i elegancką czerń, a także stylową biel w wykończeniu matowym.

Trend na naturalne materiały i drewno

Coraz wyraźniejsze w trendach łazienkowych jest szukanie ukojenia i relaksu w kontakcie z naturą. Zwrot w stronę roślin czy drewna to kolejny hit, który pojawia się w propozycjach na ten rok. – Minimalistyczne, wnętrze może pomóc nam odsunąć od siebie natłok myśli. Dlatego urządzając łazienkę tak chętnie sięgamy dziś po kolory i materiały nawiązujące do natury. Paleta barw ziemi uspokaja zmysły. Naturalne drewno lub imitujące je płytki dodają łazience przytulności. Kojarzą się z sauną, przebieralnią na plaży albo domkiem na wsi, a takie skojarzenia odciągają nas od spraw biznesowych i przyziemnej codzienności. – mówi architekt wnętrz Ida Mikołajska, ambasadorka Geberit i współwłaścicielka pracowni MIKOŁAJSKAstudio z Krakowa.

Dość dużą popularnością cieszą się szafki z drewnianymi frontami czy ściany z naturalnych desek. Najlepszym rozwiązaniem, które sprawdzi się w łazience, są płytki ceramiczne drewnopodobne dające efekt naturalnego drewna na podłodze czy ścianach. Jest to praktyczne, ekologiczne i przede wszystkim bardzo efektowne, dlatego „drewniane” łazienki robią coraz większą furorę – Innym nawiązaniem do natury może być kamień, gres czy konglomeraty – dają one poczucie trwałości i solidności. Z kolei roślinność wprowadza do przestrzeni łazienki – zazwyczaj podporządkowanej funkcjonalności – nieco organicznego luzu. Służy to zarówno wnętrzu, jak i jego użytkownikom – dodaje Ida Mikołajska.

Trend na toaletę XXI wieku

Łazienka 2021 roku to przestrzeń, w której innowacyjność idzie w parze z komfortem i designem. Najlepszym przejawem takiego myślenia są toalety, których funkcjonalność nie kończy się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb fizjologicznych, ale idzie o krok dalej… zapewnia użytkownikowi czystość i wygodę. Mowa oczywiście o toalecie myjącej, trendzie ostatnich lat, obecnym również w prognozach na rok 2021. Technologiczne zaawansowanie tego produktu pozwala na wiele praktycznych udogodnień.

Toaleta myjąca łączy funkcjonalność tradycyjnej miski z bidetem i inteligentną technologią. Po skorzystaniu z toalety Geberit AquaClean można uruchomić funkcję mycia miejsc intymnych ciepłym strumieniem wodyi cieszyć się uczuciem świeżości, jak po porannym prysznicu. To ogromne ułatwienie, ale także oszczędność miejsca w łazience. Z szerokiej oferty Geberit można wybrać odpowiednią toaletę myjącą dostosowaną praktycznie do każdej sytuacji życiowej i potrzeb użytkownika.

Śmiało można przypuszczać, że prędzej znudzi nam się wystrój łazienki niż komfort, jaki zapewniają zaawansowane technologicznie sprzęty łazienkowe. – Łazienka 2021 to powrót do minimalizmu, ale w organicznej formie. Obłości i miękkie linie łączą się z ultranowoczesnymi minimalistycznymi rozwiązaniami technicznymi, a te ostatnie są nieodzownym motywem aktualnych katalogów – podsumowuje Anna Chmielewska, architekt wnętrz z pracowni JAM KOLEKTYW w Warszawie.

Geberit Sestra – https://www.geberit.pl/produkty/produkty-do-lazienek/rozwiazania-prysznicowe/brodziki-geberit-sestra/

Geberit DuoFresh – https://www.geberit.pl/landingpages/duofresh-swieze-powietrze-dla-wszystkich.html

Geberit Sigma – https://www.geberit.pl/produkty/produkty-do-lazienek/przyciski-uruchamiajace-i-systemy-splukiwania-wc/

Geberit AquaClean – https://www.geberit-aquaclean.pl/produkty/przeglad-produktow/?gclid=EAIaIQobChMIrZ7a_Oas7gIVlB4YCh0Q6ggXEAAYASAAEgI2GfD_BwE

Więcej informacji na www.geberit.pl