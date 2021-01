W małym mieszkaniu, bądź kawalerce, często nie ma możliwości stworzenia oddzielnej sypialni. Wymarzona sofa powinna więc spełniać funkcję zarówno mebla do siedzenia, jak i spania. Na jaki model się zdecydować? Do kliku propozycji popularnych rozkładanych sof z oferty Gala Collezione, dołączyła właśnie zgrabna sofa Jana, z funkcją spania i schowanym w środku mebla materacem. Jej nowoczesna linia sprawia, że odnajdzie się w wielu aranżacjach.

W niewielkim salonie także możemy cieszyć się z nowoczesnej sofy. Kluczem do sukcesu jest tu wybór modelu, który będzie zgrabny, funkcjonalny i zachwyci nas kolorystyką dobrze dobraną do aranżacji wnętrza. Nie przytłoczy przestrzeni, będzie wyglądał nowocześnie i służył nam wiele lat. Jednym z ciekawszych udogodnień proponowanych przez Gala Collezione do małego mieszkania są rozkładane sofy, które można wykorzystywać do spania codziennego. Część z nich posiada kilka szerokości do wyboru, dzięki czemu łatwo wybierzemy model idealnie pasujący do naszego salonu. Wszystko po to, by w domu odpoczywało się nam jak najwygodniej.

Z funkcją spania

Zgrabne sofy Sora, Nola, Olbia oraz nowość w ofercie – sofa Jana – za dnia funkcjonują jako miękkie i cieszące oko meble do wypoczynku na siedząco, a nocą zamieniają się w wygodne łóżko. „W mniejszych mieszkaniach lub kawalerkach, salon pełni także funkcję sypialni. Tu liczy się każdy centymetr, dobrze jest więc wybrać sofę, na której nie tylko wygodnie się siedzi, ale także komfortowo śpi. Do codziennego spania szczególnie polecane są modele z systemem rozkładania typu „stelaż włoski PLUS”, w przypadku których po rozłożeniu śpimy na wygodnym, pełnowymiarowym materacu, sprytnie schowanym za dnia w środku mebla. Kiedy dostawimy do tego fotel Jana, z ukrytym schowkiem, zyskamy dodatkowe siedzisko oraz przestrzeń do przechowania pościeli czy koca”– mówi architekt wnętrz Alina Badora, która wraz z Gala Collezione cyklicznie podpowiada jak wykorzystywać potencjał drzemiący w naszych domach.

Dobrze dobrany kolor

Jeśli zależy nam na oryginalnym wystroju, odejdźmy od bezpiecznych szarości i zdecydujmy się na sofę w kolorze! Dobrze dobrany, wydobędzie z naszego mieszkania wszystko co najlepsze. Śmiało łączmy granat z żółtym, ciemną zieleń ze złotem, szarość z pudrowym różem. Wybierajmy połączenia kolorystyczne, które sprawiają nam radość w codziennym życiu i wywołują w nas dobre emocje. Kolor obicia sofy potwórzmy na tapecie, poduszkach, wazonach, czy grafikach wiszących na ścianie. To sprawi, że wnętrze będzie harmonijne i stylowe. Zadbajmy o dobre oświetlenie. Poza lampą sufitową możemy zdecydować się na kinkiety, tworzące nastrój wieczorem i zapewniające odpowiednią ilość światła do czytania. Przy sofie koniecznie postawmy stoliki kawowe, które nie zajmują dużo miejsca. Pomogą nam w uporządkowaniu przestrzeni i w każdej chwili łatwo je przestawimy w dowolne miejsce.

Komfortowa sofa i dobrze dobrane dodatki to podstawowe wyposażenie strefy dziennej każdego mieszkania. Niezależnie od metrażu, w szerokiej ofercie Gala Collezione z pewnością znajdziemy wiele ciekawych propozycji, które pomogą urządzić nasz „ciasny ale własny” salon, a także – z pomocą uzupełniających wybrane kolekcje foteli – zaciszny kącik do relaksu.

Więcej na: www.GalaMeble.com