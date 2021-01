Co sprawia, że jedne wnętrza odbieramy jako bardziej przytulne od innych? Jak zaprojektować przytulne wnętrze w zgodzie z aktualnymi trendami? Jak połączyć ciepłą atmosferę z elegancją i funkcjonalnością? O tym wszystkim opowiemy w trakcie bezpłatnego webinaru OKK! Design, który odbędzie się już w środę, 20 stycznia.

Tym razem do udziału w spotkaniu online, organizowanym przez agencję OKK! PR, zaproszeni zostali przedstawiciele polskiej firmy Carpets&More, oferującej dywany najbardziej znanych światowych marek. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co jest obecnie na topie „dywanowej mody” oraz jakie nowe wzory proponują na 2021 rok producenci tacy jak m.in. Louise De Poortere, Ted Baker, Sanderson, Wedgwood czy Harlequin – nie może Was zabraknąć na tym spotkaniu! Aby wziąć w nim udział, wystarczy odnaleźć wydarzenie na facebookowym profilu OKK! design i zarejestrować się. Uczestnictwo w webinarze jest bezpłatne. Link do rejestracji https://tiny.pl/r552x.

Gościem specjalnym spotkania będzie arch. Ida M. Mikołajska – współwłaścicielka pracowni MIKOŁAJSKAstudio z Krakowa. Na przykładzie wybranych projektów z portfolio swojego biura zaprezentuje bogatą paletę środków, po jaką może sięgnąć projektant, chcący stworzyć przytulne wnętrze. Jak przyznaje architektka: „Choć nie każdy klient przychodzi do nas po przytulne wnętrze, nigdy jeszcze nie zdarzyło się, by ktoś oświadczył wprost, że nie zależy mu na ciepłym klimacie. Przymusowy lockdown sprawił, że zaczęliśmy jeszcze bardziej doceniać przyjazną atmosferę w mieszkaniu.”

Ida Mikołajska to absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Jest też członkiem brytyjskiego stowarzyszenia The Design Society. Podczas wielu międzynarodowych wymian i warsztatów miała okazję poznać różnorodne podejścia do projektowania. Szerokie spektrum rozwiązań i kierunków stylistycznych oraz szczególna dbałość o detal, które prezentuje w swojej pracy, pozwalają jej tworzyć wnętrza ponadczasowe, idealnie dopasowane do potrzeb klienta. Jej projekty wyróżnia niezwykle harmonijne połączenie przytulności i najnowszych wzorniczych trendów z elegancją, dobrym smakiem i funkcjonalnością.

Współorganizator: CARPETS & MORE

Patroni webinaru OKK! design: Elle Decoration, WhiteMAD, Dobre Wnętrze, Czas na Wnętrze, Magazif.com, Foorni.pl, Example.pl, Exspace.pl, Designteka.pl

Organizator: OKK! PR

AGENDA SPOTKANIA 20.I.2021

12.00 – powitanie gości i widzów

12.05 – Dywany – najnowsze trendy (Magdalena Pieniek, Carpets&More)

12.30 – Jak zaprojektować przytulne wnętrze? Trendy 2021 (arch. Ida Mikołajska, MIKOŁAJSKAstudio)

13.20 – pytania publiczności